Поєдинок Реала проти Валенсії мав статус центрального в Прімері не тільки через статус команд. У Іспанії ця зустріч рекламувалась під афішою повернення Вінісіуса на "Месталью" – рік тому стадіон "кажанів" вигукував расистські кричалки, а бразилець вліз у бійку, роздмухав скандал і довів історію до карних справ. Тепер же фани "лос-чес" підготували про вінгера пісеньку, називаючи його плаксієм і симулянтом.

Яремчук забив у ворота Луніна – відео гола після жахливої помилки

Україна у цьому матчі мала свій інтерес. У виході Луніна в основі вже ніхто не сумнівався, а от потенційний вихід Яремчука перетворив би зустріч на "українське дербі". Іспанська преса розділилась у прогнозах щодо появи Романа, однак Рубен Бараха таки довірився нашому нападнику. Яремчук з'явився у старті.

Реал провалив перший тайм. Яремчук видав найкращий тайм за Валенсію

Вболівальники очікували на яскраве протистояння, однак перші 25 хвилин не потішили яскравими моментами. Для Валенсії це був позитивний знак – Реал виглядав повільно й безідейно. Підопічні Карло Анчелотті нічого не могли зробити з блоком 4-4-2, катаючи м'яч далеко від чужого штрафного. Теплова картка першого тайму яскраво демонструє проблему.

Флангова гра також не йшла. До завершення основного часу пригадується тільки один ривок Вінісіуса, який зупинив Фульк'є (зігравши на межі фолу). До 25-ї ж хвилини "вершкові" провели тільки один удар по воротах – Беллінгем отримав проникний пас від Вінісіуса й подав вздовж лінії воротарського, а Камавінга головою легенько пробив в руки Мамардашвілі.

Валенсія за цей час взагалі не била по воротах – зате агресивно пресингувала Реал, відбираючи м'ячі в центрі чи на чужій половині. І тікаючи в контри. У цій роботі здорово проявив себе Яремчук, який у попередніх матчах мав проблеми з неперервністю та грою без м'яча. Українець частенько недопрацьовував, але не цього вечора.

Активність Романа декілька разів допомогла повернути володіння. До того ж, нападник дуже вдало розташовувався на полі, створюючи кількісну або позиційну перевагу на вузьких просторах – завдяки цьому він часто опинявся першим на відскоку чи приймав скидку.

Такий футбол приніс Валенсії грандіозний успіх. Яремчук був безпосередньо причетний до нього. На 27-й хвилині Валенсія організувала першу гольову атаку – вона почалася з епізоду, в якому Рома підхопив відскок у центрі й у дотик обігрався з партнером, чкурнувши правим флангом аж до краю штрафного. Подальший пас на Каноса виявився невдалим, однак Реал не зміг вийти з оборони через невдалий винос.

Зрештою, все завершилось подачею з правого флангу на лівий край карного майданчика, звідки простріл виконав Фран Перес. Яремчук був відкритим для замикання, але першим був Дуро – 1:0! Це його 11-й гол у поточному сезоні Ла Ліги.

Яремчук вже за дві хвилини розігнав нову контратаку Валенсії, а на 30-й хвилині українець відзначився і сам! Слід віддячити Карвахалю – той віддав пас назад, а Роман перехопив його, опинившись прямо перед Луніним. Переграти земляка не склало жодних проблем. 2:0!

Насправді, особливих питань до Андрія в першому таймі ставити не слід – голи привезли захисники. На перехопленнях же він працював впевнено, а пасової роботи було обмаль (як і роботи взагалі).

Яремчук поступово втратив вплив на гру, а Реал повернувся

Роман дуже старався. До кінця першого тайму він активно ліз у пресинг і старався створювати кількісну / позиційну перевагу. На 43-й хвилині він навіть мав садити Карвахаля на жовту, тікаючи на простір – Дані прихопив його й зірвав атаку, але арбітр промовчав.

Втім, поступово його дії ставали все більш реактивними (від слова "реакція"). Не можна сказати, що це приносило проблеми для Валенсії, але ресурс неперервності Яремчука явно добігав кінця. Він став менш сконцентрованим. По перерві ця проблема не зникла.

Українець старався, підтримував контрвипади, але на 57-й хвилині Рубен Бараха його замінив. Вплив нашого земляка на гру став низьким, тож на поле вийшов Дієго Лопес.

А що ж Реал? До кінця першого тайму мадридці провели ще чотири удари, однак загалом прогресу не було помітно. У основний час пригадується тільки атака, яку Вальверде завершив дальнім ударом в лівий нижній – Мамардашвілі парирував. Все йшло до 2:0 і перерви, але на 5-й компенсованій "вершковим" пощастило.

Інакше й не скажеш. "Кажани" не встежили за ривком Карвахаля по правому флангу, куди віддав передачу Вальверде. Дані виконав простріл вздовж лінії воротарського – Мамардашвілі перехопив би м'яч, якби не маленький рикошет. Вінісіус замкнув, показав "Местальї" кулак і відправився на перерву. 2:1!

Вінісіус, Лунін і заміни Анчелотті втримали Реал у грі

У другому таймі до футболу Реала теж залишалося чимало питань, але він вже не був настільки "сухим". Мадридці значно частіше стали заходити в карний майданчик, доводячи свої атаки до якогось логічного кінця – і моменти нарешті пішли.

На 54-й хвилині їх організували аж два. Спочатку Вінісіус увірвався на лівий край штрафного й метрів з 10-ти пробив над воротами, а потім Беллінгем відкрився на лівому куті воротарського (пас віддав Менді). Джуд прибрав Москеру й стріляв з близької відстані, але Мамардашвілі парирував.

Валенсія відповіла вриванням і падінням Дуро на 58-й хвилині, однак там Уго підіграв собі рукою. Зате контрвипад на 64-й хвилині мав завершуватись третім голом – Дуро пропустив м'яч по правому краю на Переса, а Фран прострілив вздовж лінії воротарського. Лопес замикав, намагаючись пробити поміж ніг Луніну, однак українець встиг зімкнутись. Сейв!

Карло Анчелотті в середині другого тайму не витримав, кинувши у бій Модріча й Браїма Діаса. Трохи згодом на полі з'явились Фран Гарсія та Хоселу – на банку сіли Родріго, Кроос, Менді та Камавінга. Ці перестановки яскраво демонструють, наскільки важко давався Реалу цей матч. На 60-70-х хвилинах Мадрид і Валенсія трималися на рівних, а на "Местальї" стояла колосальна напруга.

Тим не менш, у цій битві клас "королівського клубу" дався взнаки. На 76-й хвилині Модріч розрізним пасом запустив Браїма Діаса на край штрафного, а той виконав подачу на дальню стійку. Вінісіус без особливого спротиву замкнув – 2:2! У епізоді була підозра на пасивний офсайд, але VAR зарахував взяття воріт.

Драма і мегаскандал в ендшпілі

Після гола Вінісіуса на полі стало значно більше жорсткої боротьби. Фоли свистіли кожної хвилини. І мали б свистіти вилучення – Вальверде двома ногами зрізав суперників у центрі поля, а Діакабі ледь не зламав Хоселу підкатом ззаду в ногу. А на 87-й хвилині Мухтар зламався сам.

Хавбек Валенсії зазнав страшної травми. Чуамені у боротьбі втратив рівновагу й впав прямо на коліно Діакабі. Останнього довелося виносити на ношах.

На бажання "кажанів" тікати в контратаки й перемагати цей епізод не вплинув. Вони стали активно пресингувати, а у компенсований час заробили пенальті – це Дуро впав у боротьбі з Франом Гарсією. Втім, після перегляду VAR 11-метровий скасували, адже в Уго просто поїхала нога.

А Валенсія не зупинялась. На 7-й компенсованій хвилині дальнім ударом міг відзначитись Пітер Гонсалес, однак Лунін парирував. Ще за хвилину Пітер завдав нового удару, з меж карного майданчика – м'яч пройшов над каркасом! Окрім цих епізодів, Луніну довелося кілька разів виходити за штрафний й підчищати за партнерами.

Реал теж не збирався віддавати очки. На останніх секундах "вершкові" заробили кутовий, який вибив Мамардашвілі. Браїм Діас підхопив м'яч на краю штрафного й подав на Беллінгема, Джуд замкнув, а м'яч влетів у ворота – це був гол! Втім, арбітр Хіль Мансано дав свисток прямо в момент навісу, тож взяття воріт не зарахували!

Одразу ж зчинилась бійка, полетіли червоні картки. Лунін теж прибіг на розбірки у центр поля. Зранку в Іспанії буде не просто скандал – вибухне медійна ядерна бомба, але Реалу це вже не допоможе. Фінальний свисток зафіксував нічию, завдяки якій Жирона завтра зможе скоротити відставання до 4 очок.

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