Реалу слід готуватися до серії матчів у чемпіонаті без Джуда Беллінгема.

Найкращому бомбардиру "вершкових" загрожує тривала дискваліфікація за зрив на останніх секундах матчу проти Валенсії, інформує AS.

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Беллінгем нібито забив переможний м'яч, але рефері Хіль Мансано дав фінальний свисток у момент результативної передачі і не зарахував гол. Спалахнули розбірки, за мотивами яких Джуд отримав червону картку. Зірка Реала запевняє, що він не ображав суддю особисто, а кричав лише "це був йо*аний гол".

Тепер Беллінгему загрожує 2-3 матчі дискваліфікації або відсторонення на місяць. Найближчі суперники Реала в чемпіонаті – Сельта, Осасуна та Атлетік. Щоправда, мадридці планують подавати апеляцію, щоб взагалі скасувати червону хавбека. Якщо не вийде, то "фору" отримають інші претенденти на звання найкращого бомбардира Ла Ліги – Борха Майораль (один гол до Джуда) і Артем Довбик (2 голи).

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