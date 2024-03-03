Главный рефери матча между Валенсией и Реалом Хесус Хиль Мансано не будет работать некоторое время.

В 27 туре Ла Лиги состоялось украинское дерби, где участвовали команды Яремчука и Лунина. На 99-й минуте Мансано дал финальный свисток, когда уже Беллингем переправлял мяч в ворота Валенсии и добывал победу для Реала. В итоге игра завершилась со счетом 2:2.

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"Мансано некоторое время будет отстранен, вы должны быть последовательными в действиях, которые происходят. Он плохо управлял игрой. Грубая ошибка заключается в том, что он не должен был позволять подавать угловой", – сообщил экс-арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес в эфире Carrusel Deportivo.

Напомним, Реал сейчас находится на первом месте с 66 баллами. Валенсия расположилась на девятой строчке с 37 очками.

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