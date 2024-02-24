В Динамо розкритикували рішення проводити жеребкування серед арбітрів: "Рівень деяких не відповідає рівню команд"
Заступник генерального директора "біло-синіх" Сергій Мохник скептично поставився до ідеї призначати суддів шляхом жеребу.
"Сам був арбітром і сьогодні розумію, що рівень деяких арбітрів не відповідає рівню команд.
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Тому робити відкрите жеребкування для всіх команд, для всіх арбітрів – воно буде, м'яко кажучи, неправильно. Тому що не всі сьогодні арбітри можуть впоратися з матчем, наприклад, Динамо – Шахтар", – сказав Мохник у коментарі "ТаТоТаке".
Нагадаємо, Катерина Монзуль, яка нещодавно стала головою Комітету арбітрів УАФ, анонсувала застосування поліграфа у змагальний та позазмагальний період і систему жеребкування при призначенні арбітрів на матчі.
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