Євген Геллер переконаний, що питання з хабарями для суддів можуть вирішити виключно власники клубів, переставши стимулювати арбітрів.

"Я вважаю, що поки що президенти клубів самі собі не дадуть слово, що вони не... інтригуватимуть суддів, то все інше, детектор брехні і т. п. – це умовності.

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Бо збираються і кажуть, що ми проти того, щоб купувати суддів, а потім виходять і йдуть домовлятися з арбітрами. Це найбільша проблема.

Потрібно перед дзеркалом стати і сказати: я цього не робитиму. Якщо кожен президент так зробить, то судді не зможуть ні з кого взяти гроші, навіть якщо вони захочуть", – сказав Геллер в інтерв'ю Профутбол Digital.

Нагадаємо, свіжопризначена керівниця Комітету арбітрів УАФ Катерина Монзуль анонсувала серйозні зміни у суддівському корпусі. Зокрема, йдеться про введення обов'язкового проходження арбітрами дослідження із застосуванням поліграфа у змагальний та позазмагальний період і систему жеребкування при призначенні арбітрів на матчі.

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