"Сам был арбитром и сегодня понимаю, что уровень некоторых арбитров не соответствует уровню команд.

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Поэтому делать открытую жеребьевку для всех команд, для всех арбитров – оно будет, мягко говоря, неправильно. Потому что не все сегодня арбитры могут справиться с матчем, например, Динамо – Шахтер", – сказал Мохник в комментарии "ТаТоТаке".

Напомним, Екатерина Монзуль, которая недавно стала главой Комитета арбитров УАФ, анонсировала применение полиграфа в соревновательный и внесоревновательный период и систему жеребьевки при назначении арбитров на матчи.

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