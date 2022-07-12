Наталія Ємченко – директор з комунікацій SCM та член наглядової ради фонду Ріната Ахметова – пояснила рішення президента Шахтаря відмовитися від Медіа Групи Україна.

Нагадаємо, 11 липня Рінат Ахметов заявив про відхід з медіабізнесу. Український мільярдер зазначив, що вимушений повернути державі ефірні та супутникові ліцензії всіх телеканалів МГУ, а також друкованих і онлайн-медіа. По суті, це означає припинення мовлення.

"Завтра буде реліз з певними деталями про наш вихід з медіа-бізнесу, вже від SCM. Але вже зараз хочу зафіксувати.

Телеканали Футбол припинять мовлення – медіаексперт розкрив наслідки відмови Ахметова від власних медіа

1. Ми повертаємо державі тільки державне – тобто ліцензії (які вона нам видала) на мовлення. Все. Саме це зазначено в заяві Ріната Ахметова. І саме це буде зроблено.

2. Жодні інші активи медіа-групи (окрім цих ліцензій) ми державі не передаємо – ані бренди, ані бібліотеки. Про передачу активів нема ані слова і в заяві Ахметова, жодного.

3. Як далі держава буде розпоряджатися цими ліцензіями – ми не знаємо. Можливо, вирішить видати їх комусь, можливо – ні", – написала Ємченко у Facebook.

Зазначимо, станом на момент публікації новини в ефірі ТК "Футбол" транслюють телемарафон "Єдині новини". Трансляції футбольних матчів, вказаних у телепрограмі на сайті каналів, немає.

Росія напала на Україну: Ахметов віддає Футболи, ажіотаж Динамо у Франції, росіяни знищили черговий стадіон (LIVE)