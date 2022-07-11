Медіаексперт і член Громадської ради при Національній раді з питань телебачення і радіомовлення Олександр Глущенко прокоментував заяву президента Шахтаря Ріната Ахметова про вихід з медіабізнесу.

"В заяві вказано, що державі повертаються ліцензії на мовлення. Автоматично, якщо державному регулятору повертається ліцензія, то це говорить про одне – про припинення мовлення. Компанія перестає виконувати взяті перед державою на себе зобов’язання.

Ахметов офіційно відмовився від усіх своїх медіа – канали "Футбол" та інші активи переходять у власність України

Як тільки ви повертаєте державі ліцензію, ви автоматично не маєте права мовити. Це рідкісне явище. Тобто усі працівники телеканалів "Медіа групи Україна" будуть звільнені? Так, коли повернуться бланки ліцензій, пройде вся процедура. Це називається оптимізація. Як відомо, медіа в Україні є неприбутковим бізнесом, якщо взяти глобально. Воно завжди було тягарем, а зараз стало таким й поготів", – розповів Глущенко у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, сьогодні, 11 липня, Рінат Ахметов оголосив, що передає права на "Медіа групу Україна" державі. До неї входять телеканал "Україна", телеканал "Україна 24", молодіжний телеканал НЛО TV, телеканал Індиго TV, канали "Футбол 1/2/3", міжнародні канали Ukraine 1/Ukraine 2 і NLO TV 1/NLO TV 2, телеканали "Донбас", "34 телеканал", "Сигма", медіа-агентство повного циклу "Медіа Партнерство Баінг", оператора супутникового мовлення Xtra TV, ОТТ-платформу OLL.TV, продакшн-компанії "Теле Про" і "Допоможемо ТВ", "Новинну Групу Україна", мультимедійну платформу СЬОГОДНІ – теленовини "Сьогодні", сайт segodnya.ua та кросплатформний проєкт Vogue.UA.

Росія напала на Україну: Ахметов віддає Футболи, ажіотаж Динамо у Франції, росіяни знищили черговий стадіон (LIVE)