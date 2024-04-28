Заїр-Емері продовжив контракт з ПСЖ, повідомляє офіційний сайт клубу. Нова угода розрахована до літа 2029-го та передбачає суттєве збільшення зарплати.

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Воррен отримав перший контракт два роки тому, після чого побив кілька клубних рекордів: став наймолодшим дебютантом в історії ПСЖ (16 років 4 місці та 29 днів) і наймолодшим автором гола (16 років, 7 місяців і 17 днів).

У цьому сезоні Заїр-Емері перетворився в основного гравця ПСЖ і отримував довіру тренера у важливих матчах. Воррен встиг дебютувати за збірну Франції та має хороші шанси зіграти на Євро-2024.

Заїр-Емері – вихованець ПСЖ, тому є знаковою фігурою для клубу, який за масовими трансферами втратив зв'язок з академією. Transfermarkt оцінює юного хавбека в 60 мільйонів євро.