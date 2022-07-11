"Я прийняв вимушене рішення про вихід моєї інвестиційної компанії SCM з медійного бізнесу. Цього тижня "Медіа Група Україна" відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій наших каналів і від ліцензій наших друкованих медіа в Україні. Ми також припинимо діяльність онлайн-медіа МГУ.



Таке рішення продиктоване набранням чинності законом "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)". Як найбільший приватний інвестор в економіку України я неодноразово казав, що не був, не є й не буду олігархом. Короткий шестимісячний термін, визначений законом для продажу медіаактивів, і російська воєнна агресія проти України не дають можливості компанії SCM продати медіабізнес на ринкових умовах.

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За понад 20 років, починаючи з 2000-го року, ми разом із журналістами створили медіахолдинг, що ґрунтується на принципах свободи слова, правди і професіоналізму, складається з 10 ефірних і супутникових телевізійних каналів, інтернет-ресурсів, друкованих ЗМІ та сучасної виробничої медійної екосистеми. Загальний обсяг інвестицій, вкладених у цей медіахолдинг, перевищив 1,5 млрд доларів США.

Але найбільша інвестиція – це внесок кожного з 4 000 журналістів і співробітників нашої медійної команди. Завдяки вашій роботі канали "Україна" й "Україна 24" стали лідерами в Україні за глядацькою аудиторією, а канали групи "Футбол" збирали мільйони уболівальників перед екранами. Тому мені важко приймати рішення про вихід із медійного бізнесу.

Я хочу подякувати кожному за нашу спільну працю й за наш спільний успіх. І, безумовно, особлива вдячність кожному нашому глядачу й читачу. Дякую вам за вашу любов, за вашу лояльність. Ми завжди працювали тільки для вас!" – заява Ахметова опублікована на сайті SCM.

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