Півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк відчув на собі всю жорсткість англійського футболу.

Український півзахисник зіткнувся з одноклубником – воротарем Беном Вінтерботтомом, який раніше захищав кольори молодіжної команди Ліверпуля. Зараз він, як і Ярмолюк, виступає за дубль Брентфорда.

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"Це футбол, це не балет", – написав Ярмолюк в Instagram, додавши світлину з наслідками зіткнення. Скривавлений українець позначив партнера по команді та отримав швидку відповідь.

"Усик би пишався тобою, бро", – відповів Бен Вінтерботтом.

Нагадаємо, влітку Брентфорд виклав за 18-річного українця півтора мільйона євро. Раніше Ярмолюк виступав за СК Дніпро-1, а в минулому турі АПЛ проти Вулверхемптона (1:1) хавбек вперше потрапив у заявку на матч елітного дивізіону Англії.