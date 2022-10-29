Українець під 36 номером опинився у запасі "бджіл" на матч 14 туру проти Вулверхемптона. Для 18-річного Ярмолюка це перше потрапляння до заявки в рамках АПЛ.

Півзахисник влітку перебрався до Брентфорда із СК Дніпро-1. За інформацією ЗМІ, англійський клуб заплатив 1,5 млн євро, але перші місяці Ярмолюк провів у складі резервістів. Хавбек виходив у спарингах дорослої команди, а тепер нарешті має шанс і на офіційний дебют. Також це національний рекорд, адже ніхто з українців і близько не потрапляв у такому віці до заявки на гру АПЛ.

Матч Брентфорд – Вулверхемптон розпочнеться о 17:00. До слова, у основі "вовків" вийшов Макс Кілман, який має український паспорт, але не може виступати за нашу збірну через заборону ФІФА.

Де Брюйне вишуканим ударом зі штрафного приніс Манчестер Сіті перемогу над Лестером – без Холанда важко