Захисник збірної України Віталій Миколенко точно може записати собі в актив матч 14-го туру АПЛ проти Фулхема, який завершився нульовою нічиєю.

Аналітичний портал WhoScored опублікував символічну збірну 14-го туру англійської Прем'єр-ліги. У ній знайшлось місце Миколенку, який приємно вразив у поєдинку проти Фулхема.

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Віталій провів на полі усі 90 хвилин, за що отримав 7,75 бала. Успішність відборів українця становила 100%, він здійснив 5 виносів, 2 перехоплення та віддав 1 ключову передачу.

23-річний українець є єдиним представником Евертона у символічній команді. У захисті йому компанію склали три представники Манчестер Юнайтед – Діогу Далот, Харрі Магуайр та Лісандро Мартінес.

Оборонець збірної України зумів стати незамінним гравцем на лівому фланзі команди Френка Лемпарда – від свистка до свистка провів усі 13 матчів АПЛ.

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