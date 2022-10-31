Українці за кордоном: Миколенко – велика стіна, асист Ярмоленка і нова зірка, що сходить
22:41 - Читать на русском
Футбол 24 продовжує моніторити виступи українців, які грають за кордоном. Зібрали усе найцікавіше.
Наші провідні футболісти по-різному провели вікенд. Ярмоленко відзначився асистом, Миколенко провів чудовий матч, Соболь, Яремчук і Зінченко відпочивали. А хто ж став новою українською зіркою? Відповідь у відео від Футбол 24.
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