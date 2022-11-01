Украинский полузащитник столкнулся с одноклубником – вратарем Беном Винтерботтомом, ранее защищавшим цвета молодежной команды Ливерпуля. Сейчас он, как и Ярмолюк, выступает за дубль Брентфорда.

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"Это футбол, это не балет", – написал Ярмолюк в Instagram, добавив фотографию с последствиями столкновения. Окровавленный украинец отметил партнера по команде и получил быстрый ответ.

"Усик бы гордился тобой, бро", – ответил Бен Винтерботтом.

Напомним, летом Брентфорд выложил за 18-летнего украинца полтора миллиона евро. Ранее Ярмолюк выступал за СК Днепр-1, а в прошедшем туре АПЛ против Вулверхэмптона (1:1) хавбек впервые попал в заявку на матч элитного дивизиона Англии.