Третій тур чемпіонату Німеччини у неділю завершували два поєдинки. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 3-й тур

Уніон – Борусія М – 2:1

Голи: Гісельман, 22, Авоньї, 41 – Хофман, 90+1



Вольфсбург – РБ Лейпциг – початок матчу о 18:30

Баварія завдяки хет-трику Лєвандовскі розгромила Герту – берлінці зазнали третьої поразки поспіль

Менхенгладбаська Борусія у матчі з Уніоном перші двадцять хвилин володіла беззаперечною перевагою у володінні м'ячем. Берлінці, свідомо віддавши ініціативу супернику, майстерно втікали у контратаки, одна з яких в середині тайму завершилась голом.

Макс Крузе у центрі полі обігрався з Тайво Авоньї і отримавши м'яч назад, відпасував по лівому флангу на хід Генкі Харагучі. Японський півзахисник промчав до лінії штрафного і навісив у воротарський майданчик, перекинувши всіх захисників. Одинокому Ніку Гісельману, який пильнував на дальній штанзі, влучити у сітку у такій ситуації не склало проблем.

Борусія продовжила тримати м'яч, але створити бодай один удар у площину воріт так і не спромоглась. Натомість Авоньї на 33-й хвилині мало не подвоїв рахунок – врятувала своєчасна реакція Яна Зоммера. Зрештою емоції Адольфа Хюттера змусили "жеребців" стрепенутись і вже Андреасу Люте довелось демонструвати дива реакції і в падінні реагувати на постріл Ханнеса Вольфа у дальній кут воріт з близької відстані.

За 5 хвилин до свистка на перерву Авоньї створив маленьке диво: прориваючись з центра поля у супроводі трьох захисників форвард Уніона зумів відпасувати на Крузе, який, у свою чергу, прибрав опікуна і повернув сферу Тайво. Останній без особливих проблем посадив голкіпера на п'яту точку і з гострого кута закотив м'яч у сітку.

Після відпочинку гості продовжили контролювати м'яч, однак їхні спроби загрожувати воротам суперника завершувались на підступах до штрафного майданчика – захист Уніона діяв бездоганно. З найреальніших моментів – дальній постріл Закарії над поперечиною.

Вже у доданий час Борусія скористалась чи не єдиною помилкою берлінців в обороні і Йонас Хофман, вдало зігравши на добиванні після сейву голкіпера, відновив інтригу у матчі. Однак на більше гостям не вистачило часу.

Перемога принесла Уніону 5 очок і підняла на восьму сходинку турнірної таблиці Бундесліги, Борусія з 1 пунктом залишилась п'ятнадцятою.

Байєр розгромив Аугсбург, Фрайбург у матчі-трилері перестріляв Штутгарт, Армінія врятувалась у дуелі з Айнтрахтом