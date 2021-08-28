Суботній ігровий день у Бундеслізі завершував поєдинок чинного чемпіона Німеччини зі "Старою дамою". Звіт про нього читайте на "Футбол 24".

Герта вкрай невдало розпочала сезон. Берлінці зазнали двох поспіль поразок від ненайсильніших суперників (Кельна і Вольфсбурга), тож планували привезти з Альянц Арени перші очки. Бойове налаштування вже на початку матчу продемонстрував Даві Зельке, мало не відкривши рахунок. Форвард берлінців скористався помилкою захисту і, вийшовши сам на сам, пробив з далеку у дальній кут воріт. Мануель Нойєр розгадав напрям удару і у падінні нейтралізував загрозу.

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Баварія у відповідь реалізувала перший же гольовий момент. Альфонсо Девіс з лівого флангу прострілив у район одинадцятиметрової позначки, Роберт Лєвандовскі, на якого летіла сферу, миттєво оцінив ситуацію і, перестрибнившу через неї, дозволив Мюллєру зі зручного положення вивести мюнхенців вперед.

Герта, попри перевагу суперника у володінні м'ячем, продовжила огризатись, проте зупинити "червону машину" не змогла. В середині тайму Лєвандовскі з другого разу головою подвоїв рахунок у матчі.

Згодом самовіддана гра Дедріка Бояти, який мало не зрізав м'яч у власні ворота, позбавила поляка можливості оформити дубль. У цій атаці травми зазнав Алєксандер Шволов і лікарі довго чаклували над голкіпером берлінців. Наприкінці тайму біля воріт гостей почали виникати справжні пожежі, які вдавалось рятувати банальним виносом м'яча подалі.

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Одразу по перерві Баварія забила втретє. Джамал Мусіала під час атаки наступив на м'яч і впав, однак одразу підвівся і отримавши від Мюллєра м'яч у відповідь потужно пробив з меж штрафного майданчика у дальній кут воріт.

В середині другого тайму Сане, тільки-но з'явившись на полі, лівим флангом доправив м'яча до лінії штрафного майданчика, обстукався з Мюллєром і прострілив на Лєвандовскі – поляк ювелірно відправив сферу повз голкіпера. За 5 хвилин до завершення матчу Роберт забив втретє і оформив перший у сезоні хет-трик.

Перемога принесла Баварії 7 пунктів і другу сходинку турнірної таблиці Бундесліги, Герта без очок наразі остання.

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