У суботу третій тур чемпіонату Німеччини продовжили кілька поєдинків. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 3-й тур

Аугсбург – Байєр – 1:4

Голи: Нідерлехнер, 30 – Яго, 4 (аг.), Нідерлехнер, 14 (аг.), Шик, 75, Вірц, 81

Армінія – Айнтрахт – 1:1

Голи: Віммер, 86 – Хауге, 22

Кельн – Бохум – 2:1

Голи: Шауб, 82, Лемперле, 90+1 – Цоллєр, 90+4

Майнц – Гройтер Фюрт – 3:0

Голи: Лукокі, 15, Салай, 19, Штегер, 90+2

Штутгарт – Фрайбург – 2:3

Голи: Мавропанос, 45, Аль Гаддіуі, 45+2 – Йонг, 3, 9, Хьолер, 28

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Аусбург пропустив у матчі з Байєром вже на самому початку матчу – Яго помилився у власному штрафному і записав до свого пасиву автогол. За десять хвилин Керем Демірбай розіграв кутовий, отримав пас назад, змістився до кута штрафного і пробив. Флоріан Нідерлехнер головою намагався змінити траекторію польоту м'яча – натомість поцілив точнісінько у ворота. На 30-й хвилині йому вдалось реабілітувався: скориставшись неймовірною помилкою захисників у власному воротарському, він відібрав у них сферу і вже у падінні пробив, скоротивши таким чином рахунок до мінімуму.

Наприкінці тайму Патрік Шик вийшов сам на сам з голкіпером на лівому фланзі і пробив. Воротар у падінні відбив, Шик підхопив, викотив під удар Діабі, який не схибив. Однак відеопомічник сигналізував про гру рукою і перший тайм завершився за мінімальної переваги леверкузенців.

В середині другого тайму Байєр після розіграшу кутового біля своїх воріт вибив м'яч у центр поля і втік у стрімку контратаку, яку вдало завершив Шик. За шість хвилин Флоріан Вірц проривався правим флангом. Голкіпер, вийшовши далеко за межі власного штафного, намагався у падінні вибити м'яч, однак той перескочив через нього і все той же Вірц з гострого кута довів рахунок до розгромного.

Шалена перевага Айнтрахта у володінні м'ячем у матчі з Армінією кристалізувалася у гол в середині першого тайму. Єнс Петтер Хауге прицільно пробив по воротах після тривалої атаки і фінального пасу Еріка Дурма. Голу передувала фантастична комбінація, в якій взяла участь мало не половина команди. Однак це краще побачити.

Проте втримати свою перевагу гостям не вдалося. За чотири хвилини до завершення матчу Патрік Віммер зважився на удар з-за меж штрафного і зрівняв.

Кельн "розривав" Бохум практично весь перший тайм. "Цапам" навіть вдалося забити в середині тайму – Деян Любічіч вдало зіграв на добиванні, але система VAR сигналізувала про гру рукою і арбітр взяття воріт скасував. У другому таймі натиск господарів не спадав і зрештою призвів гола – Флоріан Кайнц бив у ворота з гострого кута, а Луїс Шауб просто підставив ногу і переправив м'яч у сітку. Вже у доданий час Лемперле подвоїв перевагу господарів і, здавалось, встановив остаточний рахунок. Проте Сімон Цоллєр зумів забити гол престижу і хоч трохи підсолодити гіркоту поразки.

Майнц забив два сухих голи у ворота Гройтер Фюрта ще до середини тайму. Спочатку Андерсон Лукокі зважився на удар по центру з меж штрафного майданчика – Саша Бурхерт не зумів врятувати "трилистників". Згодом Алам Відмер отримав м'яч на правому фланзі, протягнув його на швидкості до кута штрафного і прострілив в район одинадцятиметрової позначки. Адам Салай зльоту у падінні у боротьбі з захисником замкнув передачу прямісінько у сітку.

На початку другого тайму Майнц заробив право на пенальті – м'яч влучив у руку захисника гостей. "Карнавальники" готувались пробити одинадцятиметровий, аж раптом арбітр відмінив своє рішення, надихнувшись підказками асистентів. Вже у доданий час крапку у розгромі поставив Кевін Штегер, який за хвилину до цього вийшов на заміну.

Справжній трилер розіграли між собою Фрайбург та Штутгарт. Господарі шокували гостей вже на третій хвилині: Чонг Ву Йонг увірвався у штрафний майданчик швабів та замкнув поперечну передачу від Крістіана Гюнтера у лівий нижній кут воріт. Вже за шість хвилин кореєць подвоїв перевагу своєї команди, влучно зігравши на добиванні: після навісу з кутового голкіпер кулаками вибив м'яч в район одинадцятиметрової позначки і Йонг не опускаючи сферу на землю вгатив її під поперечину.

В середині тайму голкіпер Фрайбурга знайшов на правому фланзі довгим пасом Роланда Шаллая, той пройшов до лінії штрафного і навісив на Лукаса Хьолера, який вдотик довів рахунок до непристойного. У повітрі запахло розгромом. Однак господарі не збиралися здаватись: Константінос Мавропанос на 45-й хвилині скоротив рахунок і відродив інтригу у матчі. А за мить Фрайбург, морально готуючись піти на перерву, пропустив вдруге – Хамаді Аль Гаддіуі головою спрямував м'яч у сітку після навісу Ендо. Другий тайм голів не приніс.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ