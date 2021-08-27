Борусія Д у рідних стінах приймала Хоффенхайм. Господарі розпочали значно активніше. Вони захопили контроль над м'ячем та проводили атаку за атакою й кілька разів були дуже близькі до того, щоб відкрити рахунок, але забити ніяк не вдавалось – суперника щоразу рятував голкіпер. Гості ж до перерви завдали лише один удар у площину воріт, але ще на початку матчу непоганий момент був у Крамаріча – він влучив у стійку.

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На початку другої половини зустрічі "джмелі" вирвались уперед – Беллінгем віддав чудову передачу під удар Рейні, який з меж карного майданчика пробив у правий кут воріт. На 61-й рахунок зумів зрівняти Баумгартнер, але довго нічийним він не протримався – вже на 69-й дортмундці знову повели в рахунку завдяки голу Беллінгема. Вже під завісу тайму гості знову зрівняли – відзначився Даббур, але вже за хвилину розлючений Холанд своєчасно опинився на добиванні у штрафному й потужно пробив під поперечину – 3:2. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Борусії Д.

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