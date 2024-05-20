Німець здобув приз найкращому гравцю чемпіонату Німеччини. Він обійшов всіх конкурентів у голосуванні вболівальників. Про це повідомляє офіційний сайт Бундесліги.

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Флоріан Вірц також потрапив до символічної збірної турніру. 21-річний півзахисник провів 32 матчі в чемпіонаті Німеччини відзначився 11 голами та 11 асистами.

Під час сезону його тричі визнавали найкращим гравцем місяця – у жовтні, грудні та лютому. Нагадаємо, що Байєр у поточному розіграші Бундесліги здобув титул чемпіона Німеччини.

Варто зауважити, що за виступами Флоріана Вірца уважно стежить Реал, який планує підписати півзахисника у 2025 році.

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