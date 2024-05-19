Мюнхенський клуб влаштував командний обід, на якому попрощався з Томасом Тухелем та його помічниками. Навіть після такої провальної кампанії Баварія могла зберегти цей тренерський штаб, але все ж буде шукати новий.

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Є "жертви" і серед гравців. Баварія надала статус вільних агентів захиснику Буна Сарру та форварду Еріку-Максіму Шупо-Мотінгу. Перший був глухим резервістом, постійно страждаючи від травм. Шупо-Мотінг часом приносив користь з лави запасних – 3 голи та 3 асисти за 921 хвилину на полі.

Нагадаємо, Баварія завершила сезон на третій сходинці Бундесліги і зазнала невдачі в інших турнірах. Клуб має серйозні проблеми з пошуком тренера – Алонсо, Нагельсманна, Рангніка та Де Дзербі у Мюнхені не буде через різні причини.

Thank you, Thomas Tuchel

Thank you, Zsolt Lőw

Thank you, Arno Michels

Thank you, Anthony Barry



All the best for your future pic.twitter.com/MW4eIKpqG0 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 19, 2024

Danke und alles Gute für deine Zukunft, Choupo! ️#FCBayern pic.twitter.com/033Eo1B0iF — FC Bayern München (@FCBayern) May 19, 2024

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