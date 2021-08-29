Третий тур чемпионата Германии в воскресенье завершали два поединка. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 3-й тур

Унион – Боруссия М – 2:1

Голы: Гисельман, 22, Авоньи, 41 – Хофман, 90+1



Вольфсбург – РБ Лейпциг – начало матча в 18:30

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Менхенгладбахская Боруссия в матче с Унионом первые двадцать минут владела подавляющим преимуществом во владении мячом. Берлинцы, сознательно отдав инициативу сопернику, искусно убегали в контратаки, одна из которых в середине тайма завершилась голом.

Крузе в центре поле обыгрался с Тайво Авоньи и получив мяч обратно, отпасовал по левому флангу на ход Генки Харагучи. Японский полузащитник промчался к линии штрафной и навесил во вратарскую, перебросив всех защитников. Одинокому Нико Гисельману, который ждал на дальней штанге, попасть в сетку в такой ситуации не составило проблем.

Боруссия продолжила держать мяч, но создать хотя бы один удар в створ ворот так и не смогла. В свою очередь Авоньи на 33-й минуте едва не удвоил счет – спасла своевременная реакция Яна Зоммера. В конце концов эмоции Адольфа Хюттера заставили "жеребцов" встрепенуться и уже Андреасу Люте пришлось демонстрировать чудеса реакции и в падении реагировать на выстрел Ханнеса Вольфа в дальний угол ворот с близкого расстояния.

За 5 минут до свистка на перерыв Авоньи создал маленькое чудо: прорываясь с центра поля в сопровождении трех защитников форвард Униона сумел отпасовать на Крузе, который, в свою очередь, убрал опекуна и вернул сферу Тайво. Последний без особых проблем посадил голкипера на пятую точку и с острого угла закатил мяч в сетку.

После отдыха гости продолжили контролировать мяч, однако их попытки угрожать воротам соперника завершались на подступах к штрафной – защита Униона действовал безупречно. Из реальных моментов – дальний выстрел Закарии над перекладиной.

Уже в добавленное время Боруссия воспользовалась едва ли не единственной ошибкой берлинцев в обороне и Йонас Хофман, удачно сыграв на добивании после сейва голкипера, возобновил интригу в матче. Однако на большее гостям не хватило времени.

Победа принесла Униону 5 очков и подняла на восьмую строчку турнирной таблицы Бундеслиги, Боруссия с 1 пунктом осталась пятнадцатой.

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