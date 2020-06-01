Умтіті повернувся до тренувань із Барселоною

Оборонець іспанської Барселони Самюель Умтіті відновив роботу з першою командою "блаугранас" після чергової травми.

Центрбек налаштований допомогти Барсі на фініші сезону. Про повернення француза до тренувань повідомляє офіційний сайт клубу.

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Умтіті в понеділок займався у загальній групі "блаугранас". Оборонець відновився після травми гомілки, отриманої на першому ж після карантину тренуванні. Це ушкодження було для Умтіті вже третім упродовж сезону 2019/20. Загалом через постійні травми 26-річний чемпіон світу пропустив понад 50 матчів Барселони за 4 роки.

У нинішньому сезоні Самюель Умтіті провів лише 16 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначився.

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