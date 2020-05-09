Умтіті вистачило одного тренування, щоб вкотре травмуватись

Оборонець іспанської Барселони Самюель Умтіті зазнав чергової травми на тренуванні команди в п'ятницю.

Французький центрбек вибув на невизначений термін, повідомляє офіційний твіттер клубу.

Барселона відновила тренування на базі клубу

В Умтіті діагностували ушкодження правої гомілки. Термін відновлення 26-річного француза наразі невідомий. "Блаугранас" лише напередодні відновили тренування на клубній базі в індивідуальному форматі.

У нинішньому сезоні Самюель Умтіті через серію травм провів лише 11 матчів у Ла Лізі.