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Умтіті вистачило одного тренування, щоб вкотре травмуватись

15:50 304 Читать на русском
Умтіті вистачило одного тренування, щоб вкотре травмуватись
Самюель Умтіті / фото із соцмереж

Оборонець іспанської Барселони Самюель Умтіті зазнав чергової травми на тренуванні команди в п'ятницю.

Французький центрбек вибув на невизначений термін, повідомляє офіційний твіттер клубу.

Барселона відновила тренування на базі клубу

В Умтіті діагностували ушкодження правої гомілки. Термін відновлення 26-річного француза наразі невідомий. "Блаугранас" лише напередодні відновили тренування на клубній базі в індивідуальному форматі.

У нинішньому сезоні Самюель Умтіті через серію травм провів лише 11 матчів у Ла Лізі.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Самюель Умтіті Самюель Умтіті
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