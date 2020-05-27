Барселона проводить великий розпродаж: на двері вказали 3-м лідерам – гарячі цінники і нова суперціль

Нові топ-трансфери можливі лише в разі тотальної чистки. Барселона виставила на трансфер до 10 гравців, розраховуючи виручити щонайменше 140 мільйонів євро.

Барселона змушена масово продавати гравців. Уже в цьому сезоні прибутки каталонського клубу зменшаться мінімум на 120 мільйонів євро. Якщо ж сезон так і не дограють, а його відновлення знову відклали (тепер на другу половину червня), то сума збитків виросте до 260 млн. За оптимістичним сценарієм у сезоні 2020/21 Барса втратить від 30 до 120 млн. Якщо ж трибуни не відкриють хоча б частково, а телебачення і спонсори також значно скоротять свої вливання, клуб ризикує зайти у мінус 270-450 мільйонів євро відносно попередніх років. Немає у футболі Іспанії нікого, хто б втратив більше від пандемії коронавірусу COVID-19.

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На цьому фоні не дивними видаються трансферні чутки про великий розпродаж, які вкотре запускають каталонські ЗМІ. Sport вийшов днями з обкладинкою про "гарячий покер" Барси. Клуб, в якого на контракті разом з орендованими та новачками перебувають 35 гравців першої команди, просто повинен продавати. Пріоритет – омолодження складу і зменшення платіжної відомості, тобто продаж гравців з великими контрактами, яких можна відпустити. При цьому клуб не відмовляється від трансферів на підсилення команди. Реальним планом розпродажу директорат "блаугранас" вважає 140 мільйонів євро, які можна отримати, відпустивши 7 гравців.

На трансфер виставлені: Артуро Відаль, Самюель Умтіті, Нелсон Семеду, Хуніор Фірпо, Іван Ракітіч, Карлес Аленья та Рафінья. Цих футболістів також можуть використати в рамках обміну з іншими клубами. Крім того, каталонські боси розраховують добряче заробити на Тодібо, орендованого Шальке. Французького центрбека, який не зіграв і 10 матчів за Барселону, планують продати в АПЛ за добрих 25 мільйонів євро, а купили тільки за 1.

Не можуть почуватися спокійно й такі зіркові виконавці, як Усман Дембеле, Антуан Грізманн, Артур та Філіпе Коутінью. Утім, шанси на їхній продаж не дуже великі. Барса готова розлучитися з тріо коштовних французів та бразильців лише в тому разі, коли отримає "пропозицію, від яких не відмовляються", а це десь на рівні їхніх понад 100-мільйонних трансферів. Артур же На підсилення команди Сетьєна визначили тріо з чемпіонату Італії плюс одну цікаву альтернативу. Форвард Інтера Лаутаро Мартінес, підписати якого буде найважче і найдорожче, а також захисник та хавбек Ювентуса Маттіа Де Шільйо та Міралем П'яніч.

Цікаво, що того ж Ракітіча Барселона продає вже добрих 2 роки. Він забив 34 голи та віддав 41 асист за 299 матчів – практично рівно стільки ж, скільки у Севільї, але там за вдвічі меншу кількість ігор. Віце-чемпіону світу 2018 ці постійні продажі вже добряче засіли в печінках. Хоч поки мовчить і намагається з останніх сил триматись дипломатом. Водночас Іван сміливо заговорив про можливість повернутися у Севілью, де його цінували значно більше. Після того, як команді знову дозволили тренуватися, саме 32-річний хорват став лідером каталонців за швидкістю відновлення при постійному фізичному навантаженні. Загалом тренери виявилися вражені формою своїх гравців, які часу на карантині не марнували і виглядають вже цілком готовими до виходу на поля Прімери.

Інші двоє лідерів за важливими показниками також виставлені на трансфер. Семеду пробігав найбільше метрів на високій швидкості. Відаль пробіг найдовшу відстань з високою метаболічною потужністю. Чилійського Артуро каталонці оцінили у дуже скромні 15 мільйонів євро. Для порівняння, 21-річного Муссу Ваге продали б за 8-15, а вічно перспективний і травмований Рафінья пішов би з молотка за цілих 16. За гравця ж збірної Португалії Барса сподівається виручити найбільше (50 млн). Семеду нібито навіть перебуває на радарі таких грандів, як Манчестер Сіті, ПСЖ, Ювентус, Баварія та Інтер. Десь поруч і Жуніор Фірпо (30, за ціною купівлі), який так і не став належною альтернативою Альбі.

Барселона уже намагалася позбутися баласту в минулі роки, але в підсумку штат тільки роздували. Не буде великою сенсацією, якщо і зараз не все вийде. А вже в найближчі місяці нас, схоже, чекає нова сага. Каталонські ЗМІ разом з журналістом La Gazzetta dello Sport рапортують, що після відмови Баварії від викупу Коутінью Ньюкасл вийшов на стежку перемовин. Єдиним захисником екс-зірки Ліверпуля на Камп Ноу залишився головний тренер. Однак Сетьєна навряд чи послухають, якщо шейхи надішлють спокусливу пропозицію.

Інше головне питання літа – що буде з Лаутаро і П'янічем. Інтер уже відмовився продавати Мартінеса за 50 млн євро плюс Відаль і Фірпо, але й сам аргентинець не бажає продовжувати контракт з міланцями. Якщо ж не вдасться домовитись з Ювентусом, вишлють сватів у Бетіс. Ерік Абідаль міг би переконати свого земляка Набіля Фекіра перейти в Барселону. Чемпіон світу 2018 став новою альтернативою приходу П'яніча.

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