Мессі втратив можливість піти з Барселони безкоштовно – все залежало від фіналу Ліги чемпіонів

Ліонель Мессі повинен залишитися в Барселоні на сезон 2020/21 або чекати пропозиції від іншого клубу.

Контракт аргентинця з "блаугранас" передбачав можливість безкоштовного розриву, інформує ESPN з посиланням на джерела в клубі.

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Відповідний пункт закінчувався 31 травня, тобто вчора. Мессі обрав таку дату невипадково, оскільки цьогорічний фінал Ліги чемпіонів у Стамбулі повинен був відбутися 30 травня і він міг безпосередньо вплинути на рішення аргентинця. Чинний контракт головної зірки Барселони розрахований до кінця сезону 2020/21, але каталонський гранд сподівається на його продовження.

Нагадаємо, що чемпіонат Іспанії планують відновити 12 червня. Поточна статистика Ліонеля Мессі в Прімері вражає – в активі лідера "блаугранас" 22 матчі, в яких він забив 19 м'ячів і віддав 12 результативних передач.

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