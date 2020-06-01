Умтити вернулся к тренировкам с Барселоной

Защитник испанской Барселоны Самюэль Умтити возобновил работу с первой командой "блаугранас" после очередной травмы.

Центрбек настроен помочь Барсе на финише сезона. О возвращении француза к тренировкам сообщает официальный сайт клуба.

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Умтити в понедельник занимался в общей группе "блаугранас". Защитник восстановился после травмы голени, полученной на первой же после карантина тренировке. Это повреждение было для Умтити уже третьим на протяжении сезона 2019/20. В общем из-за постоянных травм 26-летний чемпион мира пропустил более 50 матчей Барселоны в течение 4-х лет.

В нынешнем сезоне Самюэль Умтити провел лишь 16 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился.

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