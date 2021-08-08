Журналіст Володимир Звєров повідомив, що рефері Ігор Пасхал не зумів скласти один із тестів для отримання атестації на ігри української еліти.

"У міжсезоння всі арбітри складали нормативи з бігу для того, щоб отримати допуск до поєдинків Прем'єр-ліги і інших змагань українського професіонального футболу.

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Арбітр Ігор Пасхал не склав один із нормативів, де потрібно було пробігти 60 метрів кілька разів. Він не склав і нам про це офіційно чомусь не повідомили. У Пасхала буде перездача, але коли саме – незрозуміло", – заявив Звєров в ефірі Профутбол Digital.

До слова, у нинішньому сезоні 39-річний суддя працював лише на поєдинку 1-го туру між Шахтарем та Інгульцем, де відповідав за VAR в офлайн-режимі.

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