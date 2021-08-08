Українського арбітра відсторонили від матчів Прем'єр-ліги – у нього ще буде шанс виправити ситуацію
Журналіст Володимир Звєров повідомив, що рефері Ігор Пасхал не зумів скласти один із тестів для отримання атестації на ігри української еліти.
"У міжсезоння всі арбітри складали нормативи з бігу для того, щоб отримати допуск до поєдинків Прем'єр-ліги і інших змагань українського професіонального футболу.
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Арбітр Ігор Пасхал не склав один із нормативів, де потрібно було пробігти 60 метрів кілька разів. Він не склав і нам про це офіційно чомусь не повідомили. У Пасхала буде перездача, але коли саме – незрозуміло", – заявив Звєров в ефірі Профутбол Digital.
До слова, у нинішньому сезоні 39-річний суддя працював лише на поєдинку 1-го туру між Шахтарем та Інгульцем, де відповідав за VAR в офлайн-режимі.
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