УЄФА вже призначив рефері на другий поєдинок за участі української та бельгійської команд в 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Пятов і Трубін на тренуванні / Facebook Шахтаря

Матч-відповідь між Шахтарем та Генком обслуговуватиме Іштван Ковач, повідомляє офіційний сайт УЄФА. 36-річний румун ще жодного разу не працював на матчі "гірників".

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На лініях йому допомагатимуть співвітчизники Васіле Марінеску й Овідіу Артене, роль четвертого арбітра виконуватиме Маріан Барбу. VAR на поєдинках цієї стадії ще не використовується.

Зауважимо, перша зустріч Генка та Шахтаря відбудеться вже нині, 3 серпня, о 21:00. Матч-відповідь запланований на 10 серпня на НСК Олімпійський.

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