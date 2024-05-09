Наставник Карпат Мирон Маркевич вже визначився з долею гравців, які виступають за його команду на правах оренди, повідомляє Sport.ua.

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За інформацією джерела, відкритим залишається питання лише щодо подальшої долі французького вінгера Джареда Хаси. 26-річному легіонеру дадуть шанс проявити себе у матчі з ФСК Маріуполь, який відбудеться 11 травня. Якщо той зуміє справити враження на тренерський штаб "зелено-білих", то залишиться в Карпатах і на наступний сезон. В іншому випадку футболіст буде змушений залишити Львів (попри угоду до літа 2025 року), як і переважна більшість орендованих.

Нагадаємо, нині у складі "левів" на правах оренди виступають Михайло Хромей, Андрій Булеза, Едуард Козік (усі – Шахтар), Олександр Мізюк (Металіст) та Аріельсон (Крузейро).

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