Журналист Владимир Зверов сообщил, что рефери Игорь Пасхал не сумел скласть один из тестов для получения аттестации на игры украинской элиты.

"В межсезонье все арбитры сдавали нормативы по бегу для того, чтобы получить допуск к поединкам Премьер-лиги и другим соревнованиям украинского профессионального футбола.

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Арбитр Игорь Пасхал не сдал один из нормативов, где нужно было пробежать 60 метров несколько раз. Он не сдал и нам об этом официально почему-то не сообщили. У Пасхала будет пересдача, но когда именно – непонятно", – заявил Зверов в эфире Профутбол Digital.

К слову, в нынешнем сезоне 39-летний судья работал только на поединке 1-го тура между Шахтером и Ингульцом, где отвечал за VAR в офлайн-режиме.

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