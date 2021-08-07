Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Олександрія на "Футбол 24", стартував о 19:30 на НСК Олімпійський у Києві. На момент початку гри "помаранчево-чорні" посідали друге місце в УПЛ, набравши 6 очок у стартових двох турах. Під керівництвом Роберто Де Дзербі Шахтар виграв всі 3 офіційні матчі – у Інгульця та Львова в УПЛ, а кілька днів тому "гірники" на виїзді здолали Генк у Лізі чемпіонів (2:1). Вже 10 серпня команди знову зустрінуться у Києві. Що стосується Олександрії, то підопічні Юрія Гури набрали 3 очки – мінімальна перемога над Зорею і така ж поразка від Миная.

Шахтар – Олександрія – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Роберто Де Дзербі зробив кілька змін у порівнянні з матчем у Бельгії. Це було зрозуміло, адже тоді в старті вийшли лише двоє українців (Трубін і Матвієнко) – сьогодні через ліміт такий трюк пройти не міг. З перших хвилин з'явилися одразу шестеро футболістів з українським паспортом – Трубін, Матвієнко, Корнієнко, Степаненко, Мудрик та Марлос. Новачки – Марлон, Педрінью і Траоре – опинилися в запасі. На позиції центрфорварда вийшов Дентінью. Та й загалом, Де Дзербі вдався до суттєвої ротації між протистояннями з Генком у кваліфікації ЛЧ (6 нових гравців). Пріоритети тренера зрозумілі – невихід у групу найпрестижнішого єврокубка стане провалом.

Шахтар почав дуже потужно, зробивши логічну ставку на швидкий гол. Вже на 40-й секунді м'яч ледь не влетів у ворота гостей. Стрімка атака "гірників" завершилася прострілом Додо на Мудрика – Мірошніченко врятував Олександрію, випередивши Михайла у межах воротарського!

Шахтар продовжував контролювати м'яч, але на 6-й хвилині забили гості, реалізувавши першу ж свою атаку. Максим Третьяков з лінії воротарського підкоректував невдалий удар Андрія Цурікова та відкрив рахунок, шокувавши Шахтар! Вперше в чемпіонаті України "гірники" під керівництвом Де Дзербі пропустили першими. План італійця дуже швидко зазнав краху. Одразу якось згадалося, що Олександрія не програє донеччанам вже у трьох матчах поспіль – дві нічиї та перемога.

Ба більше, підопічні Гури могли забити і вдруге, проте Цуріков не влучив по м'ячу з меж штрафного. Олександрія організувала ще одну швидку контратаку, але все зіпсував Спінеллі. Новачок невчасно відкрився і заліз в офсайд.

Розплата прийшла майже одразу – на 15-й хвилині Шахтар зрівняв. Віктор Корнієнко зробив те, що не вдалося Мудрику. Марлос п'ятою віддав на Дентінью, той кинув у прорив Додо. Бразилець, як і на першій хвилині, прострілив, а Корнієнко буквально заніс м'яч у порожні ворота. Мірошніченка, який врятував на старті гри, поряд вже не було. 1:1 – перший гол Віктора Корнієнка в офіційному матчі за "помаранчево-чорних"!

Але рахунок недовго був рівним. Олександрія знову вийшла вперед – Кирило Ковалець після пасу Цурікова (другий асист Андрія!) розвернувся і ударом з лінії штрафного вразив ближній кут. Трубін, схоже, не був готовий. 1:2 – лідер Олександрії обмінявся кумедними привітаннями зі своїм батьком, який перебував на трибунах Олімпійського. До слова, двічі при Де Дзербі "помаранчево-чорні" ще не пропускали. Принаймі, в офіційних матчах.

Додо вкотре на швидкості пройшов Цурікова і ледь не вийшов віч-на-віч із Біликом – Олег у падінні накрив м'яч. Регулярно загострював бразилець ситуацію на правому фланзі атаки – напевне, найкращий гравець Шахтаря у перші півгодини. Ще один момент у латераля, проте Додо не зміг обробити м'яч і Білик вчасно вийшов з воріт.

Ще один момент був у Мудрика, який розхитав захисника і з лівої пробив у ближній з гострого кута. Неточно. Цей дуже розчарувало Дентінью, який очікував передачі від вінгера. А от на 38-й хвилині Олександрії пощастило – Тарас Степаненко головою пробив у поперечину. Білик лише провів м'яч поглядом, але фарт зіграв за гостей. Біля протилежних воріт мав шанс Спінеллі, проте екс-нападник Дженоа не зміг пробити головою – забракло зросту. Зрештою, 1:2 до перерви. Класний перший тайм на НСК Олімпійський подарував три голи та міні-сенсацію.

На другий тайм Де Дзербі випустив Траоре замість Дентінью і Георгія Судакова замість Мудрика. У першій половині гри новачка з Буркіна-Фасо дійсно бракувало – всю гостроту створювали крайні захисники, а от замикати не було кому. Шахтар затис Олександрію на її половині поля, але обмежився лише контролем м'яча – гострих моментів біля воріт Білика не було. Лише на 58-й хвилині Олег ефектно парирував удар Патріка, а за кілька секунд випередив Алана, самовіддано кинувшись йому в ноги.

Де Дзербі кинув у бій ще й Педрінью з Тете. Останній отримав пас від Тете і пробив з меж штрафного – дуже слабко, без проблем для Білика. Час спливав, а реальних нагод у Шахтаря так і не було. Підопічні Гури не без проблем, але тримали рахунок мрії. Не забували гості і про контратаки, одну з яких ефектним ударом у падінні завершив Новіков – повз ворота.

На останні хвилини гри вийшов досвідчений Сергій Рибалка, який кілька разів вдало зіграв поблизу власного штрафного, стримуючи атаки "гірників". Найреальніший момент у Шахтаря був на 88-й хвилини – Білик не зіграв на виході після подачі кутового, Педрінью прийняв м'яч і пробив повз ближній кут! На повторі стало помітно, що проти Траоре, можливо, фолили в межах штрафного, але VAR все ще немає.

На 90-й хвилині Сергій Рибалка отримав по голові у боротьбі з Тете – кров зупиняли кілька хвилин. Арбітр компенсував 5, але Олександрія встояла. 1:2 – команда Юрія Гури після перемоги над Зорею творить другу сенсацію. У обох команд тепер по 6 очок, а Роберто Де Дзербі зазнав першої поразки з Шахтарем в офіційному матчі.

Шахтар переміг Генк: позиційні проблеми "гірників", вдалі перестановки Де Дзербі та хороші шанси на плей-офф ЛЧ