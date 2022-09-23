Наші співвітчизники працюватимуть на поєдинку європейських збірних.

Матч групи С1 Ліги націй між Фарерськими островами і Туреччиною обслуговуватиме українська суддівська бригада на чолі з Сергієм Бойко, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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На лініях йому допомагатимуть Дмитро Запороженко та Сергій Приступа. Обов’язки четвертого судді виконуватиме Анатолій Абдула.

Нагадаємо, зустріч відбудеться у неділю, 25 вересня, у Торсхавні. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за Києвом.

До слова, Туреччина стала достроковим переможцем своєї групи – перед останнім матчем вона йде у турнірній таблиці квартету першою, маючи у своєму активі 13 очок. Фарери з 5-ма пунктами – треті.

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