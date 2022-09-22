УЄФА оголосив склад суддівської бригади на поєдинок "синьо-жовтих" з вірменами.

Головним арбітром матчу між збірними Вірменії та України стане 34-річний португальський рефері Жоау Пінейру, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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На лініях йому допомагатимуть співвітчизники Бруну Алвеш Жезус та Лусіану Майя. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Андре Нарсішу. За VAR відповідатиме Луїш Годінью.

Українцям Пінейру добре знайомий – саме він у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів зафіксував сенсаційну виїзну перемогу Шахтаря над РБ Лейпциг (4:1), яка коштувала роботи Доменіко Тедеско.

Нагадаємо, поєдинок з вірменами "синьо-жовті" проведуть 24 вересня у Єревані на стадіоні "Республіканський". Початок зустрічі о 16:00 за київським часом.

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