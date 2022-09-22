Вечір середи виявився провальним для національної команди у всіх значеннях. Погана гра та жахливий результат змушують добряче хвилюватися за два наступні поєдинки, які підопічні Олександра Петракова зіграють протягом наступних шести днів.

Зрештою, екс-гравець збірної України Олег Шелаєв закликає не робити глобальних висновків, вірить у перемогу над Вірменією, проте теж залишився розчарованим від побаченого у Шотландії.

– Буває так, що може не влаштовувати результат, однак гра залишає приємне враження. А вчора ми стали свідками і поганої гри, і отримали невтішний результат, – констатує Шелаєв.

– Наша збірна посипалася після 70-ї хвилини. До цього моменту малюнок гри загалом був задовільним?

– У футболі трапляється різне. Можливо, у нас були шанси і ми могли б звести цю гру внічию. Але по такій грі було дуже важко сподіватися навіть на 0:0. Так, кілька сейвів міг зробити Трубін, кілька разів майстерність шотландців не дозволила б їм забити гол і ми би дотерпіли. Проте сама якість гри не давала надії на нічию – це було питанням часу.

– Найбільше вразила гігантська кількість браку у діях наших гравців. Із чим це пов’язуєте?

– Дуже-дуже багато їх було у другому таймі. Коли на тебе тиснуть, як це вчора робив суперник, ти маєш виходити з оборони. Намагаєшся вийти через пас, не можеш втримати м’яч, починаєш помилятися.

– Ще недавно, у червні, ми вдало зіграли проти Шотландії. Чому такий контраст?

– Вчора шотландці були зовсім іншими. На жаль, змінилися і ми. Все ж час минув. З’явилися нові гравці, змінилися обставини. Все логічно.

– Відсутність Зінченка, Миколенка, Забарного та Бущана вчора була ключовою?

– Не головною, але це суттєво вплинуло на якість гри. Повноцінно замінити їх ми не змогли.

– Лінія оборони – наша найслабша ланка?

– Якщо брати до уваги пропущені голи – однозначно, так. Але ж оборонятися повинна вся команда. Кинулося в очі інше – захисникам не вистачало агресії та непоступливості у компоненті відбору м’яча. У єдиноборствах я не помітив злості – подекуди нас дуже легко прочавлювали.

– Футболісти національної команди в інтерв’ю часто акцентують увагу на важливості матчів, на особливому налаштуванні через війну. Здалося, що вчора у їхніх діях вперше за увесь час не було азарту та бажання, а вони вийшли на поле розслабленими.

– Не назву це розслабленістю. Можливо, накопичилася втома і дався взнаки психологічний тиск. Безперечно, футболістам гріх скаржитися, якщо враховувати, у яких умовах вони перебувають за кордоном. Та це все накладається… Думки усіх українців і футболістів, зокрема, з нашими Збройними Силами України.

– Вчора провалилися усі гравці, чи для когось все ж знайдете позитивну оцінку?

– Зіграли погано всі – це факт. Особливо багато ми чекали від лідерів, але їхнього рівня ми не побачили. Якщо ж намагатися віднайти хоч якийсь позитив, то відзначу Артема Довбика. Він не був надзвичайно активним, але, принаймні, робив усе, що міг. Ярмоленко? Робота з м’ячем, індивідуальний рівень – все при ньому. Але фізична готовність, здається, не та. Від Мудрика ми чекали обіграшів, від Маліновського класних ударів та розумних передач. Утім вчора цього не було.

– Анатолій Трубін вирушає у розташування "молодіжки". Проблем з воротарською позицією у наступних іграх не буде?

– Ми маємо Андрія Луніна. Коли, як не зараз? Він є якісним воротарем.

– Олександр Петраков на прес-конференції взяв вину на себе. Згідні, що тренер – головний винуватець невдачі на Гемпден-Парк?

– Недарма кажуть, що перемагають футболісти, а програє тренер. Вважаю, якщо наставник бере на себе провину – це завжди заслуговує на повагу.

– Нинішній тренерський штаб вичерпав себе у збірній?

– Ні, ми робимо висновки на основі, мабуть, найгіршої гри при Петракові. Я не прихильник таких радикальних висновків.

– Коли на вашій пам’яті збірна грала так погано?

– Боюсь помилитися, та це було ще на Євро-2016 при Фоменку. Коли ми в останньому турі програли полякам.

– Наступного вівторка ми прийматимемо шотландців у Польщі. Слід чекати іншої гри?

– Не думаю, що малюнок гри кардинально відрізнятиметься. Як на мене, різкої зміни ми не побачимо. На жаль.

– Вже у суботу в України важкий поєдинок у Єревані. Вам не лячно за підсумок гри з Вірменією?

– Ні, вчорашня поразка дасть імпульс, імпульс злості. І розуміння того, що треба вигравати у Вірменії. У такому разі матч проти Шотландії наступного тижня стане вирішальним. Вірю у те, що ми переможемо Вірменію, хоч буде складно. Утім шанси здобути перше місце у групі в нас є. Рецепт простий – треба перемагати у наступних двох турах.

"Ярмоленка зовсім не видно": війна у Шотландії, а в України все обнулилося – гра, яку використають проти Петракова