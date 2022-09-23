Наши соотечественники будут работать на поединке европейских сборных.

Матч группы С1 Лиги наций между Фарерскими островами и Турцией будет обслуживать украинская судейская бригада во главе с Сергеем Бойко, сообщает официальный сайт УЕФА.

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На линиях ему будут помогать Дмитрий Запороженко и Сергей Приступа. Обязанности четвертого судьи будет выполнять Анатолий Абдула.

Напомним, встреча состоится в воскресенье, 25 сентября, в Торсхавне. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по Киеву.

К слову, Турция стала досрочным победителем своей группы – перед последним матчем она идет в турнирной таблице квартета первой, имея в своем активе 13 очков. Фареры с 5 пунктами – третьи.

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