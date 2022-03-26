Ще один представник українського суддівського цеху – Марина Стрілецька – спробує себе у Європі.

Українська асистентка арбітра Марина Стрілецька буде працювати у чемпіонаті Швейцарії, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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38-річна арбітриня судитиме за кордоном, поки в Україні тривають бойові дії з російськими окупантами. Дебютує Стрілецька вже у наближчу суботу, 26 березня, у матчі Ліги Промоушн (3-го дивізіону Швейцарії) між Цюріхом ІІ і К’яссо. Початок зустрічі о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, раніше Катерина Монзуль встигла дебютувати в Італії у статусі головного арбітра матчу в жіночій Серії А.

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