В інтерв'ю британському Mirror 38-річна Стрілецька розповіла про випробування, які переживає разом зі своєю сім'єю через дії російських військових. Арбітриня не встигла залишити власний будинок поблизу Харкова.

"Я і моя сім'я сидимо вдома, нікуди не виходимо. Іноді чуємо вибухи, а також звуки танків, які проїжджають неподалік нашого дому. Я не можу вийти на вулицю, щоб навіть зробити зарядку. Це небезпечно.

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Регулярно спілкуюся з Катериною Монзуль і Світланою Грушко. Вони перебувають на заході країни, там безпечніше. Навколо нас перебувають загарбники, ми не змогли втекти. Зараз у нашому селі відносно спокійно, але у сусідніх населених пунктах тривають бої, чути звуки вибухів. В Охтирці (40 км від нас) скинули вакуумну бомбу. Тепер найбезпечніше залишатися вдома і молитися. У нас є підвал, де можна сховатися. Ми спимо на підлозі біля нього.

Росіяни підходили до нашого будинку з автоматами. Вони голодні – спершу просять їжу та воду, а потім забирають усе, що у вас є. Це трапилося і з нами. Росія намагається відімікнути українцям Інтернет і планує оголосити про капітуляцію Зеленського. Цьому ніхто не вірить. Ми будемо боротися до кінця, бо віримо в нашу країну.

Різниця між українцями та росіянами полягає в тому, що вони – боягузи, їх залякали, вони стояли і просто дивилися, як інших людей тягнуть до в’язниць. В Україні ми – вільні люди, живемо в демократії. Якби поліція почала тягнути одну людину до в'язниці, то повірте, ніхто б не стояв і не дивився в інший бік. Якби всі росіяни виступили проти цього і перестали б боятися, то їхні люди не сиділи б у в’язницях", – цитує Марину Стрілецьку Mirror.

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