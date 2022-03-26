Еще один представитель украинского судейского цеха – Марина Стрелецкая – попробует себя в Европе.

Украинская ассистентка арбитра Марина Стрелецкая будет работать в чемпионате Швейцарии, сообщает официальный сайт УАФ.

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38-летняя рефери будет судить за границей, пока в Украине продолжаются боевые действия с российскими оккупантами. Дебютирует Стрелецкая уже в ближайшую субботу, 26 марта, в матче Лиги Промоушн (3-го дивизиона Швейцарии) между Цюрихом II и Кьяссо. Начало встречи в 17:00 по Киеву.

Напомним, ранее Екатерина Монзуль успела дебютировать в Италии в статусе главного арбитра матча в женской Серии А.

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