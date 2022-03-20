Монзуль вийшла працювати на матч Серії А з українським прапором – команди влаштували божевілля із 7 голами
Катерина Монзуль усій Італії продемонструвала свою любов до батьківщини.
Українська арбітриня обгорнулась рідним прапором, виходячи працювати на матч жіночої Серії А між Інтером та Сампдорією, інформує прес-служба УАФ.
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Італійська федерація футболу надала Монзуль можливість працювати, допоки в Україні триває війна. Звітний поєдинок виявився дуже гарячим. Сампдорія відігралася з рахунку 1:3, але останнє слово все ж було за футболістками Інтера – перемога 4:3.
Нагадаємо, Монзуль родом з Харкова, який став однією з головних жертв бомбардувань росіян, однак не дав ворогу жодних шансів на окупацію.
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