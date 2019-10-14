Модріч та Бейл отримали пошкодження у національних збірних – Реал може зіткнутися з новою кадровою катастрофою

Матч між Уельсом і Хорватією у відборі на Євро-2020 може завдати нового головного болю Зінедіну Зідану через травми зірок Реала – Гарета Бейла і Луки Модріча.

Представники мадридського клубу не змогли дограти очний матч між своїми національними збірними.

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Лука Модріч жорстко зіграв проти хавбека валлійців Харрі Вілсона, і той був змушений покинути поле. Хорват також зазнав пошкодження в епізоді, тому на 90 хвилині поступився місцем Мілану Баделю.

Проблеми Реала доповнилися травмою Гарета Бейла. Зірковий вінгер почав помітно кульгати під завісу зустрічі і також зійшов з газону. Тренер господарів Раян Гіггз навіть не міг випустити іншого гравця замість свого лідера, оскільки на той момент вже вичерпав ліміт замін.

Нагадаємо, вже 19 жовтня мадридський Реал в рамках 9 туру Прімери поїде в гості до Мальорки.

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