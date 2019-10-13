Уэльс дома расписал ничью с Хорватией – "клетчатые" упустили возможность оформить досрочный выход на Евро-2020

В рамках 8-го тура отбора к Евро-2020 сборные Уэльса и Хорватии поделили очки (1:1).

Матч начался при высокой динамике игры и с неплохими моментами. Хорватия сразу установила контроль над мячом (в первую треть первого тайма он составлял 81%) и начала обострять с 6-й минуты, когда с дистанции выстрелил Брекало. Этот удар оказался очень неточным, но уже на 9-й Йосип организовал гол, подхватив мяч в центре и сместившись с левого фланга в штрафную. Переиграв на дриблинге одного футболиста, из-под второго он отдал передачу по линии на Петковича; Бруно же сбросил мяч вправо на Влашича, а Никола выстрелил в левый нижний угол – от штанги "круглый" влетел в сетку! 0:1!

Уэльс ещё на за минуту до этого мог заработать пенальти после прорыва Джеймса, но его падению арбитр не поверил. На пропущенный гол валлийцы сумели ответить дальним ударом Бейла на 11-й минуте (точно в руки Ливаковичу), однако в следующей атаке они едва не получили второй мяч в свои ворота – это Перишич оказался прямо перед голкипером и замкнул подачу с левого фланга под дальнюю штангу. Хеннеси парировал.

Казалось, что матч так весело и продолжит ход, однако в последующие 30 минут на поле практически ничего не происходило. Вообще. Были только неточные кроссы, бесхитростный удар Бейла со штрафного в стенку, заблокированный дальний выстрел Петковича, несколько грубых фолов и две жёлтые карточки для центрбеков сборной Хорватии – оба пропустят следующий матч.

Ничего не предвещало голов, но уже в компенсированное время Уэльс неожиданно отыгрался усилиями Бейла: Гарет обыгрался с Дэвисом перед штрафной, а затем открылся на левом краю, получил передачу, обошел Ловрена и пробил в дальний угол – 1:1! Правда, перед голевой передачей валлийцы грубо срезали Ковачича, но арбитр не заметил фола. Матео же досталось так сильно, что он даже не вышел на второй тайм. За свою потерю хорваты отыгрались уже через несколько десятков секунд после перерыва, сломав Ампаду.

На старте второго тайма Уэльс заиграл интереснее. Особой остроты это не прибавило, но, во-первых, Хорватия вообще ничего не создавала, а во-вторых – забить валлийцы могли. Единственный момент в первые 20 минут создали именно они: Джеймс ворвался на левый край штрафной, качнул Ловрена и пробил с острого угла, а Ливакович парировал перед собой – впрочем, он успел зафиксировать мяч в руках перед добиванием Мура! На 61-й также был эпизод с врывом Бейла в штрафную и подножкой Виды, но Гарет не упал, а Куйперс не свистнул. "Клетчатые" имели только хорошую атаку с острым прострелом с правого фланга, но его никто не замкнул.

Постепенно команды начали раскрываться. В частности, хорваты провели несколько подходов к штрафной, а на 72-й минуте Едвай ударом внешней стороной стопы метров с 20-ти едва не закрутил мяч в дальнюю девятку – тот прошел чуть выше ворот. Уэльс ответил выстрелом Бейла с дистанции на 74-й, но на пути "круглого" оказался Мур. Также команды обменялись несколькими интересными контратаками без завершения, но уже со второй половины 70-х минут игра снова скатилась к позиционной борьбе.

Эндшпиль поединка ничем опасным не отметился. Хорватия, похоже, вполне соглашалась с ничейным счётом, хотя победа выводила бы "клетчатых" на Евро-2020 уже сегодня. До конца основного времени на поле произошел лишь один полумомент с обыгрышем Конора и Тайлера Робертса в штрафной, но последний вместо передачи на обострение или удара растерялся и потерял мяч. В этом же эпизоде ​​травму получил Модрич.

Вследствие большого количества остановок в игре арбитр Бьорн Куйперс добавил целых восемь минут к основному времени, но ни одного момента за это время футболисты так и не создали. Финальнисй свисток зафиксировал результативную ничью.

Таким образом, Хорватия набрала 14 очков и осталась на первом месте группы Е, однако отрыв от второго места составляет всего два зачётных балла. Третьей идет Словакия, которая отстала всего на четыре пункта, но при этом имеет матч в запасе – это очный поединок с "клетчатыми" в следующем туре. Уэльс остался на четвёртой позиции, имея в активе лишь 8 очков.