Уельс – Хорватія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Хорватія не змогла перемогти Уельс у матчі 7 туру відбору на Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Уельс – Хорватія.

Гості мали чудову нагоду оформити достроковий вихід на Євро-2020, тому вирішили не зволікати із забитим м'ячем. Вже на 9-ій хвилині хавбек Нікола Влашіч вивів "картатих" уперед.

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Здавалося, що хорвати спробують розвинути свій успіх, однак в наступні 30 хвилин на полі нічого не відбувалося. Вже у компенсований час Уельс несподівано відігрався зусиллями Бейла: Гарет обігрався з Девісом перед штрафним, а потім відкрився на лівому краю, отримав передачу, обійшов Ловрена та пробив у дальній кут.

У другому таймі було чимало боротьби і жорстких зіткнень, але голів глядачі так і не побачили – 1:1.

Уельс вдома розписав нічию з Хорватією – "картаті" втратили можливість оформити достроковий вихід на Євро-2020

Перший тайм:

Другий тайм: