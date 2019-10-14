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Уельс – Хорватія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

01:00 16 Читать на русском
Уельс – Хорватія – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Уельс – Хорватія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Хорватія не змогла перемогти Уельс у матчі 7 туру відбору на Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Уельс – Хорватія.

45+3’ Гарет Бейл
 
Нікола Влашіч 9’
9’ Нікола Влашіч
45+3’ Гарет Бейл

Гості мали чудову нагоду оформити достроковий вихід на Євро-2020, тому вирішили не зволікати із забитим м'ячем. Вже на 9-ій хвилині хавбек Нікола Влашіч вивів "картатих" уперед.

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Здавалося, що хорвати спробують розвинути свій успіх, однак в наступні 30 хвилин на полі нічого не відбувалося. Вже у компенсований час Уельс несподівано відігрався зусиллями Бейла: Гарет обігрався з Девісом перед штрафним, а потім відкрився на лівому краю, отримав передачу, обійшов Ловрена та пробив у дальній кут.

У другому таймі було чимало боротьби і жорстких зіткнень, але голів глядачі так і не побачили – 1:1.

Уельс вдома розписав нічию з Хорватією – "картаті" втратили можливість оформити достроковий вихід на Євро-2020

Перший тайм:

Другий тайм:

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Теги
Євро-2020 Уельс - Хорватія Відеоновини Уельс Уельс Хорватія Хорватія
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