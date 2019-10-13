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Уельс – Хорватія: стартові склади на матч відбору Євро-2020

20:40 143
Уельс – Хорватія: стартові склади на матч відбору Євро-2020
Уельс – Хорватія: стартові склади на матч відбору Євро-2020

Збірна Уельсу приймає Хорватію в рамках відбору до Євро-2020. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч 8-го туру кваліфікації до Євро-2020 Уельс – Хорватія розпочнеться о 21:45 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

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Стартові склади

Уельс: Хенессі – К. Робертс, Родон, Лок'єр, Б. Девіс – Аллен, Ампаду – Бейл, Дж. Вільямс, Джеймс – Мур

Запасні: Ворд, А. Девіс, Гюнтер, Тейлор, Е. Вільямс, Т. Робертс, Вокс, Вілсон, Морелл, Лоуренс, Воулкс

Хорватія: Ліваковіч – Єдвай, Ловрен, Віда, Барішич – Модріч, Влашич, Ковачіч – Перішич, Петковіч, Брекало

Запасні: Калініч, Слуга, Мелн'як, Періч, Ракітіч, Оршич, Брадаріч, Скоріч, Пашаліч, Ребіч, Бадель, Бартолєц

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Євро-2020 Уельс Уельс Хорватія Хорватія Уельс - Хорватія
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