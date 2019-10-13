Уельс – Хорватія: стартові склади на матч відбору Євро-2020

Збірна Уельсу приймає Хорватію в рамках відбору до Євро-2020. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 8-го туру кваліфікації до Євро-2020 Уельс – Хорватія розпочнеться о 21:45 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
Парад жахливих помилок Кадара у відеоогляді матчу Хорватія – Угорщина – 3:0
Стартові склади
Уельс: Хенессі – К. Робертс, Родон, Лок'єр, Б. Девіс – Аллен, Ампаду – Бейл, Дж. Вільямс, Джеймс – Мур
Запасні: Ворд, А. Девіс, Гюнтер, Тейлор, Е. Вільямс, Т. Робертс, Вокс, Вілсон, Морелл, Лоуренс, Воулкс
Хорватія: Ліваковіч – Єдвай, Ловрен, Віда, Барішич – Модріч, Влашич, Ковачіч – Перішич, Петковіч, Брекало
Запасні: Калініч, Слуга, Мелн'як, Періч, Ракітіч, Оршич, Брадаріч, Скоріч, Пашаліч, Ребіч, Бадель, Бартолєц
Слов'янський виклик Англії, вендета для Дешама та останній шанс Бейла та Ко – топ-фішки 7-го та 8-го турів євровідбору