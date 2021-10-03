"Нічого ще не запізно. Важливо чітко окреслити, який шлях ви хочете. Зі мною чи без мене. Не можна працювати, якщо в цьому питанні немає ясності. Довіра президента – це було добре, тому що я вже сказав, що в цьому немає ясності. В п'ятницю ми розмовляли по телефону, а в суботу вранці особисто. Про команду, клуб, про мене. Я попросив клуб прояснити мою ситуацію. Важливо, щоб роздягальня це знала. Президент ясно дав зрозуміти своє рішення.

Солодка помста Суареса у відеоогляді матчу Атлетіко – Барселона – 2:0

Я знаю, що ми – Барса – і повинні вигравати. Цей тиск існує завжди, але я відчуваю підтримку. У мене хороше передчуття. Так, я впевнений, хоча багато залежить від результатів. Це стосується будь-якого тренера. Я не знаю, в чому моя заслуга. Після перерви у нас вдома три гри. Свою версію я вже передав президенту.

Щодо матчу... Ми не ризикнули з Альбою. Сподіваюся, Ансу почувається краще, Агуеро і Дембеле ближчі до повернення... Я впевнений і сподіваюся на поліпшення. Ми знаємо, чого нам не вистачає, особливо в атаці – це різноманіття гравців. Ми граємо з високим півзахистом. Ми хотіли більше грати у своєму стилі, але не могли. Завжди потрібно шукати максимальну кількість гравців, які у тебе є.

Ви не можете залишити так багато місць, коли втрачаєте м'яч. Ми обговорювали це перед грою. У півзахисті потрібно стежити за переміщеннями. Ніко не встежив за Лемаром, і нам не вистачило одного в середині. Тепер, напевно, ви розумієте, чому ми грали з трьома центральними. Це важко прийняти, тому що при 1:0 вони можуть грати у свою гру, і нам дуже важко створювати можливості. Вони дуже добре захищаються", – цитує Кумана Mundo Deportivo.

Атлетіко впевнено переміг Барселону й наздогнав Реал на вершині Ла Ліги – Суарес відправив "блаугранас" на 9-ту позицію