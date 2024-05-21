У вівторок Тоні Кроос оголосив, що піде з футболу після закінчення літнього чемпіонату Європи. Таким чином, 34-річний футболіст проведе свій останній матч за Реал у фіналі Ліги чемпіонів проти дортмундської Боруссії. Цілий день партнери німця по Реалу віддають данину поваги одному з найвидатніших півзахисників в історії клубу. Однак реакція Лукаса Васкеса на рішення Крооса стала особливою.

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Васкес по-різному звернувся до Крооса у двох соціальних мережах – Instagram і Twitter. "Як же сильно ти мене спустошив! Грати з тобою було одним із найбільших привілеїв, які я отримав у своїй кар'єрі. Скільки ми разом пережили і скільки чого досягли! Ти – легенда Реала, друже мій. Бажаю тобі всього найкращого. Буду за тобою дуже сумувати", – написав Васкес в Instagram.

У Твіттері Лукас уже був не такий люб'язний щодо Тоні. "Я хоча б у тренді?", – запитав німецький півзахисник у своїх підписників і нарвався на жорстку відповідь від Васкеса: "Пішов ти на***". Жартівник Лукас супроводив свою відповідь чотирма смайликами із зображенням середнього пальця.

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