"Ничего еще не поздно. Важно четко определить, какой путь вы хотите. Со мной или без меня. Нельзя работать, если в этом вопросе нет ясности. Доверие президента – это было хорошо, потому что я уже сказал, что в этом нет ясности. В пятницу мы разговаривали по телефону, а в субботу утром лично. О команде, клубе, обо мне. Я попросил клуб прояснить мою ситуацию. Важно, чтобы раздевалка это знала. Президент ясно дал понять свое решение.

Сладкая месть Суареса в видеообзоре матча Атлетико – Барселона – 2:0

Я знаю, что мы – Барса – и должны выигрывать. Это давление существует всегда, но я чувствую поддержку. У меня хорошее предчувствие. Да, я уверен, хотя многое зависит от результатов. Это касается любого тренера. Я не знаю, в чем моя заслуга. После перерыва у нас дома три игры. Свою версию я уже передал президенту.

Относительно матча... Мы не рискнули с Альбой. Надеюсь, Ансу чувствует себя лучше, Агуэро и Дембеле ближе к возвращению... Я уверен и надеюсь на улучшение. Мы знаем, чего нам не хватает, особенно в атаке – это многообразия игроков. Мы играем с высокой полузащитой. Мы хотели больше играть в своем стиле, но не могли. Всегда нужно искать максимальное количество игроков, которые у тебя есть.

Вы не можете оставить так много мест, когда теряете мяч. Мы обсуждали это перед игрой. В полузащите нужно следить за перемещениями. Нико не уследил за Лемаром, и нам не хватило одного в середине. Теперь, наверное, вы понимаете, почему мы играли с тремя центральными. Это трудно принять, так как при 1:0 они могут играть в свою игру, и нам очень трудно создавать возможности. Они очень хорошо защищаются", – цитирует Кумана Mundo Deportivo.

Атлетико уверенно победил Барселону и догнал Реал на вершине Ла Лиги – Суарес отправил "блаугранас" на 9-ю позицию