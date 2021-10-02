"Незалежно від результату зустрічі з Атлетіко, Куман залишиться головним тренером Барселони", – цитує Лапорту Marca.

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Саме матч проти чинного чемпіона Ла Ліги іспанські ЗМІ називали каталізатором, який і вирішить майбутнє нідерландського фахівця. Контракт Кумана з каталонцями розрахований до літа 2022-го, а відступні у випадку звільнення становлять близько 12 млн євро.

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Нагадаємо, Барса провалила старт сезону, опинившись після двох турів групового етапу ЛЧ на останній сходинці свого квартету, а у Ла Лізі "блаугранас" залишаються поза зоною єврокубків.

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