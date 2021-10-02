Барселона жахливо стартувала у новому сезоні. За перші шість турів Ла Ліги "блаугранас" виграли лишень тричі, розділивши очки з Кадісом, Гранадою та Атлетіком, а в ЛЧ команда зазнала розгромів від Баварії та Бенфіки, жодного разу не влучивши у площину воріт. Матч проти Атлетіко в чемпіонаті спочатку розглядався, як останній шанс Кумана зберегти роботу, однак вже після виносу в Лісабоні у ЗМІ почали писати, що доля Рональда вирішена.

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Тим не менш, чіплятись за результат у Мадриді було життєво необхідно – каталонці йшли на восьмій позиції, однак до топ-4 не вистачало всього двох залікових балів. "Матрацники" ж отримали прекрасну нагоду вирватись на другу сходинку, наздогнавши Реал на вершині турнірної таблиці Ла Ліги. Під таке завдання Дієго Сімеоне кинув у бій Суареса, а от Грізманна він залишив у запасі.

Матч почався саме так, як і очікувалось. Барселона захопила контроль над м'ячем і комбінувала в центральній частині поля, а Атлетіко закривався на власній третині, нав'язував купу єдиноборств і тікав у контратаки. Крім того, "кольчонерос" агресивно пресингували гостей.

Футбол підопічних Дієго Сімеоне у перші 20 хвилин був ефективнішим, адже "благранас" не створили жодного моменту – мадридці ж мали два гострих удари у виконанні Лемара та Феліша. В обох випадках м'яч пройшов поруч з ближньою стійкою. Особливо небезпечним був удар Жоау, адже йому передувала втрата м'яча з боку Мінгеси та класна комбінація з Лемаром у штрафному.

На 21-й хвилині Феррейра Карраско ледь не закрутив м'яч зі стандарту за комірець тер Штегену. Барселона намагалася якось відповідати, навантажуючи чужу половину поля футболістами, однак саме на цьому гості й погоріли. На 23-й хвилині Феліш вискочив у прорив через лівий фланг і скомбінував з Суаресом перед штрафним – Луїс перевів м'яч у дотик під вривання Лемару, а той, опинившись перед тер Штегеном, пробив у дальню дев'ятку. 1:0! Піке та Бускетс довго щось виказували один одному за провал, а Депай гримав на всіх партнерів.

Пропущений гол змусив Барселону прокинутись. На 27-й хвилині закидання на Френкі де Йонга завершилось невдалим виносом на лінію карного майданчика, звідки потужно пробив Коутінью – м'яч пройшов поруч з лівою стійкою! На 30-й же Філіппе виконав діагональ на лівий край штрафного, а Депай головою виконав скидку вздовж воротарського. Френкі летів на замикання, але не дотягнувся до м'яча!

Щоправда, між цими епізодами Атлетіко міг подовїти перевагу в рахунку, причому атака виявилась практично дзеркальною до гольової: Феліш при зміщенні Карраско створив трикутник перед карним майданчиком, отримав пас від Янніка й у дотик запустив пас у штрафний на Суареса – Луїс вивалився віч-на-віч з тер Штегеном і покотив у правий нижній. Трохи неточно!

Після цього хід зустрічі вирівнявся. На полі майже нічого не відбувалося. Здавалось, що на перерву команди вирушать за мінімальної переваги Атлетіко, однак жахливі провали на правому фланзі оборони Барси не дозволили каталонцям відскочити. На 44-й хвилині вдале відбирання мадридців призвело до контратаки 2-в-1, яку Лемар завершив шикарним черпачком через Піке на Суареса – Луїс отримав пас, зробив кілька дотиків і прокинув м'яч повз тер Штегена. 2:0! Уругваєць показово не святкував, але потролив Кумана.

По перерві на поле вийшли два свіжих футболісти – Дієго Сімеоне замість Де Пауля випустив Тріпп'єра, а Альфред Схрьодер з телефонних рекомендацій дискваліфікованого Кумана кинув у бій Серхі Роберто (Гонсалес сів на "банку"). Ці перестановки сильно заспокоїли гру. В перші 15 хвилин другого тайму вболівальники не побачили жодного цікавого епізоду.

В середині другого тайму стало дещо цікавіше. Барселона домінувала в роботі з м'ячем і ледь не забила на 60-й хвилині внаслідок перехоплення від Гаві й контратаки 3-в-2 – в її завершенні юний хавбек викотив передачу на лівий край штрафного під вихід Коутінью віч-на-віч. Філіппе зблизився з Облаком і потужно пробив, однак Ян спіймав м'яч! Ще за чотири хвилини бразилець сів на лавку, а рятувати Барсу від поразки вийшов Фаті. На 71-й хвилині Ансу довірили перспективний стандарт, але юнак запустив сферу на верхні ряди трибун.

Атлетіко за кілька хвилин до цього епізоду міг влаштувати розгром: Суарес отримав передачу від Феліша, увірвався на лівий фланг карного майданчика та викотив м'яч на лінію під постріл Жоау – втім, португалець пробив точно в руки голкіперу. На 72-й же хвилині ця парочка відправилась відпочивати, а замість них на поле вийшли Грізманн і Корреа. Ще через дві хвилини обидва могли "поховати" Барсу, вилетівши у контратаку 2-в-1, однак Антуан запоров її невдалим пасом на Анхеля.

Атлетіко в останні 15 хвилин у поточному сезоні голів ще не пропускав. Барселоні необхідно було зламати традицію, тож на поле вийшли Рікі Пуч та Люк де Йонг. Дієго Сімеоне швидко парирував цей хід каталонців, випустивши Лоді й Феліпе та перебудувавшись на схему 5-4-1. Мадридці відійшли на власну половину й оберігали переможний рахунок, нічого не дозволяючи каталонцям. "Блаугранас" катали м'яч без загострення – до 90-ї хвилини в їхньому активі був тільки удар Депая зі стандарту по горобцях.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Атлетіко. "Матрацники" набрали 17 очок, піднявшись на другу позицію в турнірній таблиці. Стільки ж залікових балів у Реала – лідера чемпіонату. Барселона, маючи в активі 12 залікових балів, опустилася на дев'яту сходинку, однак Бетіс завтра має можливість опустити каталонців ще нижче.

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