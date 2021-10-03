Підопічні Сімеоне вирішили долю матчу ще до перерви завдяки вдалим діям зв'язки Суарес-Лемар. Спочатку уругваєць асистував чемпіону світу, а потім сам покарав команду Кумана, який вигнав його з Камп Ноу.

Атлетіко впевнено переміг Барселону й наздогнав Реал на вершині Ла Ліги – Суарес відправив "блаугранас" на 9-ту позицію

У другій половині Барса здійснила кілька безуспішних спроб відіграти бодай один м'яч. Найбільше запам'ятався вихід Коутінью віч-на-віч з Облаком, але бразилець кволо пробив в руки воротарю Атлетіко.