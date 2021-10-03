Солодка помста Суареса у відеоогляді матчу Атлетіко – Барселона – 2:0
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Атлетіко здолав Барселону у центральному матчі 8 туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Атлетіко – Барселона.
Підопічні Сімеоне вирішили долю матчу ще до перерви завдяки вдалим діям зв'язки Суарес-Лемар. Спочатку уругваєць асистував чемпіону світу, а потім сам покарав команду Кумана, який вигнав його з Камп Ноу.
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У другій половині Барса здійснила кілька безуспішних спроб відіграти бодай один м'яч. Найбільше запам'ятався вихід Коутінью віч-на-віч з Облаком, але бразилець кволо пробив в руки воротарю Атлетіко.
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